„Man darf die Suche hören“

Seit 2012 besteht die Band außerdem aus dem gebürtigen Altenberger Jakob Mayr (Posaune, Trompete), der auch in der Parov Stelar Band spielt, dem gebürtigen Hartkirchner Simon Raab (Keyboard, Synthesizer), dem in Linz lebenden Chilenen Felipe Ramos (Bass) und Andreas Senn aus Tirol (Schlagwerk, elektronische Geräte). 2013 wurden sie im Linzer Posthof mit dem „Austrian Newcomer Award“ ausgezeichnet.

Zwei Menschen haben die in Kefermarkt (Bezirk Freistadt) geborene Leena in besonderer Weise in ihrem kreativen Schaffen geprägt. Die ersten Bühnenerfahrungen abseits der Musik hat sie bei ihrem Deutsch- und Literaturlehrer Peter Hanusch gemacht, bei dem sie auch Theater gespielt hat. Außerdem sei die Begegnung mit der oberösterreichischen Choreografin Doris Uhlich prägend gewesen. „Ihr Zugang zum Tanzen hat meinen Zugang zur Musik beeinflusst.“ Die derzeitige Musikszene in Österreich findet Leena „erfrischend“. Einige Künstler sind ähnlich experimentell unterwegs. Es sei ein ständiges Weiterentwickeln der Musik. „Diese Suche darf man hören“, meint sie. „Wenn man sich öffnet und sich ehrlich zeigt, wird man immer belohnt.“

Fünf Jahre lebte Leena in Linz, wo sie an der Bruckneruni Jazz- und Popularmusik studierte. Ein Jahr lebte sie außerdem in Dresden, bevor sie 2012 nach Wien zog. Oberösterreich ist für Leena eines ihrer Zuhause. Hier hat vieles seinen Anfang genommen. „Meine Familie lebt hier, ich bin hier aufgewachsen. Es gibt wenig Ablenkung. Hier kann ich zur Ruhe kommen.“ Auch Linz habe ein wenig den Charakter eines Zuhauses. „Ich mag die Relevanz der Donau wie sie in Linz ist.“ Die deutsche Stadt Dresden, wo sie eine Zeit lang gewohnt hat, sei Linz in dieser Hinsicht sehr ähnlich.