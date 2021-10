Knüpfen, dekorieren und dabei entspannen

Von null weg

Leonhardsberger vertreibt ihre handgemachten Schönheiten über einen Online-Shop und auf Märkten. Und sie gibt Kurse in ganz Oberösterreich: „Wir lernen alles von Anfang an, es kann wirklich jeder dabei sein. Die Begeisterung bei den Teilnehmerinnen ist groß, dass man mit null Vorkenntnissen am Ende mit einem fertigen Teil nach Hause geht“, so Leonhardsberger.

Männer hatte sie bis dato keine in ihren Kursen, „was schade ist. Ich würde mich auch über Herren freuen.“ Dass aus einem Stück Faden ein Kunstwerk wird, diese Faszination bleibt bei Karin Leonhardsberger auch nach vier Jahren.

www.lieblingsknoten.at