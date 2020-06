Lostag für den Linzer Westring

Das Warten scheint nun endgültig ein Ende zu haben. Das Verkehrsministerium wird den Bescheid über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für den Linzer Westring kommenden Montag oder Dienstag bekannt gegeben. Sowohl Befürworter des Autobahnprojektes A26, als auch die Gegner sind mittlerweile davon überzeugt, dass das Ministerium grünes Licht geben wird.

"Wir gehen fix davon aus, dass der Bescheid positiv ist. Alles andere wäre reine Spekulation", sagt Asfinag-Sprecher Christoph Pollinger. Auch das Büro von Straßenbaureferent Landeshauptmann-Stellvertreter Franz Hiesl (VP) wiegt sich bereits in Sicherheit. Da das 10.000 Seiten umfassende Gutachten – dieses regelt für die Asfinag, unter welchen Auflagen die A26 gebaut werden darf – bereits positiv war, werde in aller Regel auch der Bescheid positiv sein, heißt es. Das UVP-Verfahren an sich läuft bereits seit 2008.