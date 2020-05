Hirn

ist skeptisch, dass er in Linz jemals eine Chance als Einser-Tormann erhalten wird. „Wenn sich irgendwo eine Möglichkeit auftut, will ich sie nützen.“ Der gebürtige Feldkircher möchte nicht noch mit 28 als Ersatz-Goalie „herumgurken“. Bei den Black Wings könne er sich nicht weiterentwickeln. „Wichtig ist, dass man spielt. Und das tue ich zu wenig.“

Dabei hat er während LeNeveus Verletzungspause – der 29-Jährige wurde am Auge operiert – gezeigt, was in ihm steckt. Hirn konnte die Erwartungen der Klubbosse voll erfüllen, doch nach der Rückkehr des Kanadiers musste er wieder in die zweite Reihe rücken. „Das tut weh.“

Der junge Mann aus dem Ländle kenne Kollegen, die aufgehört haben, weil sie von ihren Vereinen keine Chance bekommen hätten. „Die Entwicklung im heimischen Eishockey geht leider in die falsche Richtung. Wir haben eine künstlich hochgezüchtete Liga. Das geht auf Kosten der Österreicher.“ Kein Wunder, dass dem rot-weiß-roten Nationalteam der Nachwuchs fehle.