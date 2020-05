Lkw-Unfall auf A8: Lenker schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall mit zwei Lkw am Montag auf der Innkreisautobahn (A8) in Oberösterreich hat eines der beiden Schwerfahrzeuge große Mengen Altpapier verloren. Dessen 54-jähriger Lenker aus Deutschland erlitt schwere Verletzungen, der Rettungshubschrauber flog ihn ins Spital, so die Polizei-Pressestelle. Zwischen Ried und Ort wurde in Richtung Wels eine Sperre eingerichtet. Der Verkehr musste umgeleitet werden, Behinderungen waren die Folge.

Am Vormittag hatte ein ungarischer Laster auf dem Pannenstreifen gehalten. Der nachkommende deutsche Lkw-Lenker dürfte ihn übersehen haben und aufgefahren sein. Durch die Wucht des Aufpralls verlor der Lkw seine Ladung, der Tank des anderen wurde aufgerissen, Diesel floss aus. Wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die A8 bis kurz vor 14.30 Uhr gesperrt werden.

