Lkw stürzte in die Traun: Lenker schwer verletzt

Zu einem dramatischen Unfall kam es am Montagfrüh zwischen Steyrermühl und Ohlsdorf. Ein mit Kartonagen beladener Lkw samt Anhänger ist gegen 5.30 Uhr über eine Brücke in die Traun gestürzt. Der Lenker kam von der Straße ab durchbrach die Leitschiene und wurde schwer verletzt ins Spital eingeliefert, berichtet die Polizei. Die Unfallursache war vorerst unklar. Zum Zeitpunkt des Unfalls dürfte es Eisglätte gegeben haben. Der Einsatz dauerte am frühen Vormittag noch an.