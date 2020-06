Linzerin soll Banken überfallen haben

Das ist ein Überfall – keine Faxen, Geld her", forderte eine pummelige Frau am 26. August 2011 in einer Bank in Linz-Kleinmünchen. Ihr Gesicht schmückte eine Sonnenbrille, am Kopf trug sie ein Tuch mit Raubtiermuster und in der Hand hielt sie eine Faustfeuerwaffe. Dieselbe Frau überfiel am 4. Juli 2014 eine Bank in Linz-Ebelsberg. Wieder trug sie Sonnenbrille, ein getigertes Kopftuch und eine Pistole. Beute in beiden Fällen: Mehr als 60.000 Euro.