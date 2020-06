Linzerin lag tot neben Straße: Polizei ermittelt

Eine 32-jährige Linzerin ist vor knapp zwei Wochen in Südfrankreich tot aufgefunden worden. In der Nacht zum 26. Mai entdeckten Beamte der örtlichen Polizei ihre Leiche am Beschleunigungsstreifen auf der Autobahn A9 bei Beziers-Montblanc – ihr geliebter Hund lag bei ihr, ebenfalls tot. Noch sind sich die französischen Behörden über die Todesursache nicht im Klaren. Laut Außenamtssprecher Martin Weiss gehe man aber mittlerweile eher von einem Unfall aus.

Bei der Familie der Verstorbenen, die in Linz eine 16-jährige Tochter zurücklässt, herrscht nicht nur tiefste Trauer, sondern auch Wut und Unverständnis. Sie glaubt an Mord: "Kein Mensch geht um drei Uhr in der Früh ohne Gepäck auf der Autobahn spazieren. Das war kein Unfall", sagt ihr Bruder Hadi A. Einen Tag nach dem Leichenfund sei man informiert worden, dass es kein Unfall war.

"Man sagte uns, ein 53-Jähriger hätte Gloria mit seinem Wagen angefahren und sich der Polizei gestellt. Der Mann wurde nach 48 Stunden Verhör wieder freigelassen. Das passt doch alles nicht zusammen. Wir wollen wissen, was passiert ist", so Hadi. Auch eine Autopsie brachte bisher kein eindeutiges Ergebnis, nur, dass in ihrem Blut keine Drogen oder Alkohol waren. Laut Außenamt sei man in ständigem Kontakt mit der Botschaft: Man müsse leider noch abwarten, heißt es.