Linzer Stadterweiterung in Ebelsberg

33 Hektar – so groß ist jene Fläche, die der Stadt Linz für das „größte Stadterweiterungsprojekt“ in Ebelsberg zur Verfügung steht. Denn die Kaserne dort wurde aufgelassen. Stattdessen sollen auf dem Areal 6.000 Personen ein neues Zuhause finden. Der Baubeginn ist noch offen.

Konkret bietet die frühere „Hiller Kaserne“ 17,5 Hektar Platz. Dazu kommen nördlich angrenzende und derzeit landwirtschaftlich genutzte Gründe im Ausmaß von 15,5 Hektar. Dass aus diesem Gelände eine kleine Stadt werden soll, ist schon seit 2017 bekannt, denn damals wurde der „Masterplan“ für das Areal abgeschlossen. Nun wurden die Pläne jedoch konkretisiert.

„Der neue Stadtteil in Ebelsberg wird das Konzept kurzer Wege für die Bewohner mit viel Grün sowie Möglichkeiten für dezentrale Arbeitsplätze und Dienstleistungen verbinden“, umreißt Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) am Montag in einer Pressekonferenz das Projekt.