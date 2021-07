Vom Seestern geträumt

Geht es euch auch manchmal so, dass ihr rot werdet im Gesicht, wenn ihr aufgeregt seid? Dann wisst ihr auch, so schnell das kommt, so schnell ist es auch wieder vorbei. Bei mir ist es diesmal aber nicht weggegangen, ich bin immer noch feuerrot. Es war an einem der letzten Ferientage am Meer. Ich hab’ den Wellen zugeschaut. Da ist plötzlich ein Delfin aufgetaucht und hat mir zugerufen, „Seppy, willst du mit mir auf den Meeresgrund tauchen?“ Das hab’ ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen. Ich durfte mich auf den Delfin setzen. Hui! War das lustig, als wir auf den Wellen dahingeritten sind. Dann sind wir abgetaucht. Wir sind vielen bunten Fischen begegnet, große Kraken haben uns mit ihren Fangarmen freundlich zugewunken, an vielen Korallen sind wir vorbeigeschwommen und geheimnisvolle Muränen haben vorsichtig aus ihren Höhlen herausgeschaut. Sogar einen Hai haben wir entdeckt, aber er uns zum Glück nicht.