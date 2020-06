Entscheidung fällt erst im Herbst

Staus und Verkehrsunfälle sollen am Steyrer Taborknoten in Zukunft der Vergangenheit angehören. Fünf Millionen Euro wurden in die Neugestaltung des Verkehrsknotenpunkts investiert, 14 Monate dauerten die Bauarbeiten. „Wir haben uns diese Lösung seit mehr als 20 Jahren gewünscht. Nun ist es endlich so weit“, freut sich Steyrs Bürgermeister Gerald Hackl ( SPÖ).

Um das hohe Verkehrsaufkommen von täglich 36.000 Fahrzeugen am Knotenpunkt von B115 und B122 zu bewältigen, wurde eine T-Kreuzung mit zwei Fahrspuren in jede Richtung umgebaut. Für Fußgänger und Radfahrer gibt es ampelgeregelte Querungen.

Kritiker befürchten, dass es trotz des Umbaus weiterhin zu Staus kommt. Und zwar dort, wo die Doppelfahrspuren wieder auf eine zusammenlaufen.