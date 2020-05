Linzer Ordnungsdienst soll junge Nachtschwärmer strafen

Wenig begeistert vom VP-Vorstoß ist auch der Linzer Sicherheitsstadtrat Detlef Wimmer ( FP), der für die Ordnungstruppe zuständig ist. Allerdings aus anderen Gründen als Luger. Wimmer hält eine punktuelle Ausweitung der Kompetenzen für wenig sinnvoll. Stattdessen plädiert er für mehr Handlungsspielraum für die Organe. Vorbild sei die Steiermark, wo das seit fünf Jahren gehandhabt werde. „Wir fordern ein erweitertes Kontroll- und Eingriffsrecht in allen relevanten Aufgabenfeldern – also auch bei Müllablagerungen und Anstandsverletzungen.“

Ob die Linzer Ordnungswache auch Hundehalter strafen darf, die sich nicht an Beißkorb- und Leinenpflicht halten, sei noch offen. Das neue Hundehaltegesetz, das Gemeinden derartige Maßnahmen erlaubt, tritt erst in rund drei Wochen in Kraft. Wimmer: „Ich werde dann an Bürgermeister Dobusch herantreten und ihn bitten, den Ordnungsdienst mit diesen Aufgaben zu betrauen. Lehnt er ab, setze ich alle nötigen Hebel in Bewegung.“

In Wels dürfen die Mitarbeiter der Ordnungswache hingegen schon bald schwarze Schafe unter den Hundehaltern strafen. Der Gemeinderat hat in dieser Woche einem FP-Antrag zugestimmt.