Linzer Medizin-Fakultät: Für die Studenten beginnt’s in Graz

Richard Hagelauer, Rektor der Linzer Uni, ist überzeugt davon, dass „wir bereits 2014/15 starten können“. Gerechnet wird mit 60 Studenten, die das viersemestrige Vorklinikum allerdings nicht in Oberösterreich, sondern in Graz absolvieren müssen. Das sieht das am Mittwoch präsentierte Konzept vor. „Diese Zusammenarbeit kann sehr befruchtend sein“, betont der Linzer Bürgermeister Franz Dobusch. Für 2015/16 werden ebenfalls 60 Studenten zugelassen, ab 2016/17 sind es 120. Die eigentliche Ausbildung in Linz geht 2016/17 los, mittelfristig soll es 300 Anfänger-Studienplätze geben.

„Den Vollausbau der neuen Medizin-Fakultät wollen wir 2028 erreichen“, erklärt Pühringer. Dann soll es am Standort Linz sechs Jahrgänge zu je 300 Studenten – also insgesamt 1800 Personen – geben. Zum Vergleich: Die Medizin-Uni Wien hat 740 Erstsemestrige und für 2013 bis 2015 ein Budget von 946 Millionen Euro. Innsbruck kommt in diesen drei Jahren mit 400 Anfänger-Plätzen auf 320 Millionen Euro, Graz (360 Erstsemestrige) auf 329 Millionen Euro.

Die Zulassung zum Medizin-Studium in Linz erfolgt wie üblich nach Absolvierrung eines Aufnahmetests. Dabei gilt auch die Quotenregelung, wonach 75 Prozent der Plätze an Bewerber mit österreichischem Maturazeugnis gehen, 20 Prozent an EU-Ausländer und fünf Prozent an Studenten aus Drittstaaten.