Linzer Kunstuni: Erneut Rauch aus den Fenstern; Großeinsatz der Feuerwehr

Zwei Stunden später lag noch der Brandgeruch in der Luft, Wege rund ums Gebäude waren abgesperrt und die Fenster alle offen. Der Großeinsatz der Feuerwehr war da schon so gut wie abgeschlossen.

Bereits zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen brannte es Montagfrüh in der Linzer Kunstuni am Hauptplatz. Gegen halb sieben stiegen schwarze Rauchschwaden aus den Fenstern aus und sorgten für Aufregung in der City, berichtet Heute.

Am Freitag löste ein technisches Gebrechen ebenfalls einen Großeinsatz der Feuerwehr aus, es kam zu einem großflächigen Stromausfall in der Linzer Altstadt: