Linzer JKU mit Grazer Hilfe auf dem Weg zur Volluniversität

Durch einen „überparteilichen Schulterschluss“ sei es trotz aller Widerstände und Budgetnöte gelungen, dass in Zukunft auch in Linz Ärzte ausgebildet werden können, dankte Oberösterreichs Landeshauptmann Josef Pühringer ( ÖVP) am Montagabend allen Wegbereitern der neuen Med-Fakultät. „Das ist ein Meilenstein für Oberösterreichs Zukunft und die Kepler- Uni (JKU, Anm.) hat einen großen Schritt in Richtung Volluniversität gemacht.

Nach der Wahl hätte gegolten, was davor versprochen worden war, dankte Pühringer Ex-Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle und dessen Nachfolger Reinhold Mitterlehner ( ÖVP). Mitterlehner verwies auf eine gesicherte Finanzierung , die keinen Nachteil für die anderen Med-Unis bringe.