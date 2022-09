Linzer Hauptplatz ist ab sofort Begegnungszone

Es wurde ausprobiert und demonstriert: Die Verkehrssituation am etwa 13.200 Quadratmeter großen Linzer Hauptplatz beschäftigt die Linzerinnen und Linzer schon jahrelang. Während die einen ihn komplett autofrei haben möchten, argumentieren die anderen damit, dass das restliche staugeplagte Linz diesen Schritt nicht verkraften würde. Nun scheint die Stadtpolitik aber eindeutig in eine Richtung zu gehen: Denn über Nacht wurde der Linzer Hauptplatz plötzlich zur Begegnungszone und Autofahrern der Vorrang genommen.

Statt den vorher 30 km/h, dürfen demnach Autofahrer ab sofort nur mehr mit 20 km/h auf dem Hauptplatz unterwegs sein. Und sie sind gleichgestellt mit Radfahrern und Fußgängern. Mehr Achtsamkeit ist deshalb von allen Seiten gefragt. Die entsprechenden Bodenmarkierungen mit dem Wort "Begegnungszone" wurden schon bei der Einfahrt über die Klosterstraße und bei der Einfahrt von der Nibelungenbrücke kommend angebracht. VP-Vizebürgermeister und Verkehrsreferent der Stadt Martin Hajart hat es so verordnet.

Linz als Fahrrad-Stadt

Ganz überraschend kommt der Schritt von ihm nicht. Seit Mitte März bekleidet er das Amt. Bereits damals ließ er im KURIER-Interview anklingen, Autos vom Hauptplatz nach und nach "zurückdrängen" zu wollen, will er Linz nach eigenen Worten doch zur Fahrrad-Stadt machen. Sobald die Westringbrücke – die vierte Donaubrücke – fertiggestellt sei, sehe er die Zeit für einen autofreien Hauptplatz gekommen, sagte er.

Das wäre dann 2024 der Fall. Und so sei der autofreie Hauptplatz auch eingeplant. Was jedoch am Montag die Linzer Grünen auf den Plan rief. Sie wollen nicht mehr warten: „Auch wenn die seit heute verordnete Begegnungszone einen kleinen Schritt für mehr Verkehrsberuhigung bedeutet: Wirklich mutig ist diese Entscheidung allerdings nicht. Der autofreie Hauptplatz muss so schnell als möglich umgesetzt werden, anstatt die Bevölkerung einmal mehr auf die Fertigstellung der neuen Donaubrücke im Jahr 2024 zu vertrösten“, zeigte sich der Grüne Klubobmann Helge Langer in einer Aussendung überzeugt. Im Vergleich zu anderen Städte vermisse er das "Tempo bei der Umsetzung".