Linzer Geschwister überlebten Fenstersturz

Trotz aller Tragik dürften die Kinder bei dem Zwölf-Meter-Absturz noch Glück gehabt haben. Am Montagabend schwebte keines von ihnen in Lebensgefahr. Der Sechsjährige wurde ins UKH Linz gebracht, wo Ärzte Prellungen sowie eine leichte Gehirnerschütterung diagnostizierten. Der Jüngere wurde in den Schockraum des AKH Linz transportiert und dann auf die Intensivstation der Kinderklinik überstellt, wo er in künstlichen Tiefschlaf versetzt wurde.

„Er hat zwar einen offenen Schädelbruch, derzeit aber keine Gehirnblutung oder Gehirnschwellung“, erklärt AKH-Oberarzt Andreas Kastner. Der kleine William musste aber rund um die Uhr beobachtet werden. „Verlaufen die nächsten Stunden positiv, wäre das ein gutes Zeichen.“ Gebrochene Rippen, ein Sprung im Becken sowie etwas Luft in der Lunge, seien die weiteren Verletzungen des Dreijährigen.