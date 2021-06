Linzer Burschen- bundball: Offener Brief an Pühringer

Während man in Wien noch mit den Turbulenzen rund um den vergangenen Akademikerball beschäftigt ist, erhitzt in Oberösterreich der anstehende Linzer Burschenbundball die Gemüter. So appelliert das Mauthausen Komitee nun in einem offenen Brief an den oberösterreichischen Landeshauptmann Josef Pühringer ( ÖVP), nicht mehr an der umstrittenen Veranstaltung teilzunehmen und auch keine Vertretung zu entsenden. Auch der Rektor der Kepler Uni (JKU), Richard Hagelauer, wird in einem Schreiben aufgefordert, den Ball nicht mehr zu unterstützen.

In dem Schreiben, welches von KZ-Überlebenden und Zeitzeugen unterzeichnet wurde, heißt es demnach, dass eine Teilnahme bzw. Unterstützung „den deutschnationalen und rechtsextremen Verbindungen, die diesen Ball unterstützen, den Schein der Salonfähigkeit“ verleihe. Gefordert wird, auf "Distanz zu den Ewiggestrigen" zu gehen, dem Ball fernzubleiben und auch keine Vertretung zu senden.