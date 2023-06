Zebras mit noch namenlosem Nachwuchs im Linzer Zoo

Seit dem Wochenende dürfen sich Gäste und Personal des Linzer Zoos an einem Zebra-Fohlen erfreuen. Seine Geburt wurde gespannt erwartet, Samstagfrüh brachte die bereits erfahrene Mutter, Zebra-Stute Andara, das Kleine auf die Welt, berichtete der Zoo in einer Presseaussendung am Mittwoch.

Das Tierkind wartet noch auf seinen Namen, erkundet aber schon munter mit seinen Eltern - Vater Okawango übernimmt die Beschützerrolle - die Anlage im Zoo, wobei es von den Gästen bestaunt werden kann.