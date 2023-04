Westring in Linz: Zu wenige Unterstützer für Volksbefragung

Das aus 23 Bürgerinitiativen bestehende Bündnis „Zukunft statt Autobahnbau! Es ist noch nicht zu spät!“ hatte mit 13. März nach eigenen Angaben 10.000 Unterschriften für eine Volksbefragung in Linz eingereicht.

„Von 9.817 Unterstützungserklärungen erfüllten lediglich 4.872 alle erforderlichen Gültigkeitskriterien. Damit ist die Zahl 6.104 in keinem Fall erreicht. Das heißt ebenso, dass dem Verlangen nach Durchführung einer Volksbefragung nicht stattgegeben werden kann“, so Luger in einer Presseaussendung.