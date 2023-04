Weniger Schiffe: Corona war gut für Jungfische in der Donau

Grundsätzlich sind Jungfischdichten in einem großen Fluss starken Schwankungen ausgesetzt. Die meisten Donaufische laichen im Frühjahr, weshalb in der Regel im Juni die höchsten Jungfischdichten feststellbar sind. Früh laichende Arten wie Hasel und Nase haben dann in der Regel bereits 25-30 mm Länge erreicht, während von den spät laichenden Arten wie Barbe, Aitel und Laube zu dieser Zeit hauptsächlich frühe Larvenstadien nachweisbar sind.