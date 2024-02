"Tom auf dem Lande" am Linzer Landestheater: Gewalt und Zärtlichkeit

Ariel Oehl ist ein bekannter Pop- und Indiemusiker, er wird ebenfalls mit auf der Bühne sein und live spielen. Für "Tom am Lande" hat er eigene Songs geschrieben. "Die Handlung hat zwei Komponenten: Wird er gebrochen oder bricht er das System auf? In meiner Musik geht es viel um Verlust, Tod und Trauer", sagt Ariel Oehl, dessen Stil auch gerne als "zärtlich, sensuell und romantisch" beschrieben wird.

Happy End

Ohne vorab zu viel zu verraten: Sara Ostertag und Dramaturgin Wiebke Melle haben das ursprüngliche Ende wenig, aber essenziell abgeändert: "Anders als im Original verfällt Tom nicht in eine Gewaltspirale. Wir wollten ein Happy End, weil wir ja auch eine Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen erzählen", so die Regisseurin. Und wenn die zwischen zwei Männern stattfindet, müsse sie in Linz noch immer anders erzählt werden als beispielsweise in Wien.