Streit wegen Lärms in Linz: Mann wurde niedergestochen

Mehrere Polizeistreifen waren daraufhin zu dem Haus gerufen worden und fanden dort den Schwerverletzten, so die Landespolizeidirektion.

Verdächtiger gefasst

Der mutmaßliche Täter wurde kurze Zeit später in einem Nachbarhaus in einer Wohnung von Beamten der Schnellen Interventionsgruppe gefasst. Er ließ sich widerstandslos festnehmen und kam in die Justizanstalt Linz. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.