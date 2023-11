Omamas gefinkelte Faschingskrapfen mit Spezialfüllung

Keine Marmelade im Krapfen

Es war spannend zu erraten, wer so einen Spezialkrapfen erwischt. Der- oder diejenige hatte nicht nur das Nachsehen, sondern wurde obendrein noch ausgelacht. Wenn ich dran denke, muss ich heute noch schmunzeln. Keine Marmelade im Faschingskrapfen, wo gibt’s denn so was? Jetzt beiß’ ich genüsslich in einen großen Sonderangebots-Krapfen.

Der Zucker staubt mir um die Ohren und ich freu’ mich auf die süße Marmelaaaaa ...... Auweia! Der köstliche Krapfeninhalt ist auf der verkehrten Seite herausgesprudelt und auf meinem Pullover gelandet. Zum Glück ist gerade niemand da, der mich auslachen könnte.

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters.