Emotionen pur: Kinder auf die Bühne!

Freude mit allen teilen

Es gab riesige Figuren, lustige Puppen, wundervolle Musik, tolle Sängerinnen und Schauspieler. Ich wäre vor Begeisterung gern vom Hocker gefallen, wenn ich nicht versprochen hätte, still zu sein und in der Tasche zu bleiben. Aber wisst ihr, was mich am meisten fasziniert hat? Es waren zwei echte Kinder, die dabei mitgespielt haben, ein Bub und ein Mädel. Das fand ich einfach unglaublich!

Als ich wieder zu Hause war, konnte ich meine Begeisterung kaum im Zaum halten. Denn ich habe entdeckt, dass es auch in unserer Stadt ein großes Theater gibt, bei dem viele Kinder voller Freude mitspielen. Das finde ich großartig! Ich kann nur sagen: „Bravo! Bravissimo!“ Ihr seid meine absoluten Lieblingsmenschen, und es macht mich überglücklich, euch auf der Bühne strahlen zu sehen. Denn wenn ihr im Rampenlicht steht, dann lebt ihr eure Träume und teilt eure Freude mit uns allen. Das ist das Schönste, was es gibt!

Christa Koinig ist die künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters.