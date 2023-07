Ein Grund zum Feiern: Auf zum großen Tanzfest

Rock’n'Roll als Medizin

Da klingelt es an der Haustür, ich mache auf, und vor mir steht Tante Agathe. Das wäre ja nichts Außergewöhnliches, sie besucht uns öfter an Sonntagen. Aber sie ist genau so gekleidet wie Omama mit Rüschenrock und Masche.

Als ich sie ziemlich verdutzt anschaue, meint sie, „ist Omama schon fertig? Wir gehen heute zum großen Tanzfest.“ Da tänzelt Omama bei mir vorbei und ruft mir fröhlich zu „Heute ist Tag des Rock’n'Roll! Endlich wieder ein Grund zum Feiern und zum Tanzen. Das tut der Seele gut und ist die beste Medizin. Übrigens, das Frühstück ist fertig, ich habe Omelett mit ganz vielen Eiern gemacht."

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters