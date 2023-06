Omama weiß: Sei einfach du selbst!

Wie eine Sardine in der Dose

Ich hatte mich schon sehr auf das Busserl gefreut, denn die Prinzessin gefällt mir recht gut. Aber ich konnte sie leider nicht küssen, weil das Visier geklemmt hat. Da hat der Drache so lachen müssen, dass er laut herausgeprustet hat. Natürlich haben alle anderen mit gelacht. Nur ich nicht. Ich hab’ mich in meiner blechernen Ritterrüstung gefühlt wie eine Sardine in einer zu engen Dose, denn ich hab’ mich kaum bewegen können.

Doch es kam noch schlimmer, ich konnte aus dem eisernen Blechhaufen nicht mehr alleine heraus.

„Das kommt davon, wenn man jemand anderer sein möchte“, hat Omama gesagt, „sei doch einfach du selbst, nur so bist du richtig und echt.“ Dann hat sie sich kichernd auf die Suche nach Schraubenzieher, Blechschere und Dosenöffner gemacht.

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters.