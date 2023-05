Beginne den Tag mit einem Lächeln, auch wenn dir gar nicht danach ist

Gleich einmal beim Blick in den Spiegel hat mir ein missmutiges Gesicht entgegengeglotzt. Dann ist beim Duschen das Wasser zu kalt gewesen, die Zahnpasta hab’ ich nicht gefunden und die Haare konnte ich nicht so frisieren, wie ich wollte, denn sie haben gemacht, was sie wollten, nämlich einen wirren Strubbelkopf. Das alles hat mich ziemlich geärgert.

Dann wollte ich einen Kakao trinken, aber das Häferl ist mir aus der Hand gefallen und hat den schönen Teppich von der Omama kakaobraun gefärbt. So ist es den ganzen Tag weitergegangen. Beim Einkaufen hab’ ich mich geärgert, weil ich an der Kasse etwas länger als sonst stehen musste, im Theater hab’ ich meinen Text vergessen und zu allem Überfluss bin ich dann beim nach Hause Laufen gestolpert und mitten in eine schlammige Regenlache gefallen. Ehrlich gesagt, ich mag mich heute selber nicht. Aber warum ist das so?