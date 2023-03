Alles Große beginnt stets als Kleines

Auch in den Gärtnereien geht’s munter zu, da stellen sich die Leute in Scharen an, um die besten Salatpflanzerl zu ergattern, die dann in einem Karton, gemeinsam mit ein paar jungen Paradeiser- oder Paprikastauden und quasi zum Drüberstreuen noch mit einem Packerl Schneckenkorn nach Hause getragen werden. Falls mich wer sucht, ich bin am liebsten bei dem Standl, wo es die Blumen-Samen zu kaufen gibt. Da kann ich mich einfach nicht entscheiden. Leider kaufe ich dann immer zu viel ein, denn in einem Sackerl sind ja Hunderte winzige Samenkörnchen drin. Vielleicht soll es aber eh sein, dass nicht alle aufgehen und sozusagen nur die Stärksten überleben.

Ich staune aber immer wieder, wie aus einem winzig kleinen Körnchen eine wunderschöne Blume wird. Jetzt gieße ich noch schnell mein Zitronenbäumchen, das ich selber vor langer Zeit aus einem kleinen Kern großgezogen habe. Ein bissl Geduld braucht’s, denn alles Große auf dieser Erde beginnt stets als Kleines.

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters.