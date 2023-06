Schwimmen in der Donau: Zwei Schülerinnen in Linz in Strömung geraten

Zwei 16-Jährige sind Montagabend aus der Donau in Linz gerettet worden. Die Niederösterreicherinnen waren auf einem Schulausflug in Linz und gingen am Donaustrand ins Wasser. Sie wurden von der Strömung abgetragen und kamen nicht mehr aus eigener Kraft an Land, berichtete die Polizei am Dienstag.