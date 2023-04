Schlossmuseum Linz: Gemeinsam am Korallenriff häkeln

Die Schönheit maritimer Ökosysteme werden in den Arbeiten der Wertheims durch Häkelarbeiten umgesetzt. Ihr Projekt „Crochet Coral Reef“, das auf der Biennale in Venedig gezeigt wurde und weltweit Aufmerksamkeit erfährt, kommt nach OÖ. Die Bevölkerung ist eingeladen, sich an der Erstellung des „Austrian Satellite Reef“ zu beteiligen und das wachsende Riff mit Kreationen zu bereichern. Inspiriert von österreichischer Handwerkskunst wie Goldhaubenstickerei oder Blaudruck freuen sich die Künstlerinnen speziell über Beiträge in Schwarz, Gold, Blau und Weiß.

ooekultur.at/korallenriff