Re-Design der Voestalpine Stahlwelt in Linz

Die Modernisierung, die in den nächsten rund eineinhalb Jahren stattfinden wird, kostet etwa 20 Millionen Euro. Während des Umbaus bleibt der Veranstaltungsbereich eingeschränkt in Betrieb und auch die beliebten Führungen über das voestalpine Werksgelände sind möglich.

Modernisierung

Die Stahlwelt wird nach 15 Jahren Betrieb erneuert, um Platz für die neuesten Technologien und Visionen der voestalpine, wie etwa greentec steel, zu schaffen. Auch die digitale Darstellung der Inhalte wird grundlegend modernisiert.

„Als international führender Stahl- und Technologiekonzern möchten wir die Stahlwelt unseren Ansprüchen an einen modernen Ausstellungsbetrieb anpassen und der technologischen und innovativen Vielfalt der voestalpine-Welt ein modernes Zuhause geben“, sagt Herbert Eibensteiner, CEO der voestalpine AG.

Der Umbau wird vom international erfolgreich tätigen Architektenbüro ATELIER BRÜCKNER mit Sitz in Stuttgart betreut, das unter anderem die Tutanchamun Galerie im Grand Egyptian Museum in Kairo, das BMW Museum in München oder das Demokratikum im Österreichischen Parlament in Wien konzipiert und gestaltet hat.