Protestmarsch der Letzten Generation in Linz

Am Freitagnachmittag mussten sich in Linz die Autofahrer am Weg nach Linz ein wenig gedulden. Die Letzte Generation versammelte sich um 14:30 Uhr auf dem Hinsenkampplatz in Urfahr und zog in einem friedlichen Marsch langsam ĂŒber die sonst vielbefahrene Straße der NibelungenbrĂŒcke

Ein 39-jĂ€hriger Familienvater war bei den Protesten dabei. Er sieht ein Versagen der Regierung beim Klimaschutz: "Statt ihrer Verantwortung nachzukommen, kriminalisiert sie uns. Wir steuern auf eine 3 Grad heißere Welt zu - mit katastrophalen Folgen."