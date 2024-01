Volles Programm am Wochenende im ehemaligen "Spielplatz"

Passend unter dem Motto "Let‘s Reboot the Club!" wird das oberösterreichische Kollektiv "Morphed" den ehemaligen Club Spielplatz in der Linzer Hauptstraße 4 in Urfahr neu aufleben lassen. Und das gleich zweimal hintereinander.

Die beiden Partys am 26. und 27. Jänner wurden nach Genre unterteilt: Am Freitag gibts Techno, am Samstag Drum and Bass - jeweils von 22 bis 6 Uhr.

