Osterferien im AEC Linz: Entdecken und experimentieren

In der Grottenbahn

In der Linzer Grottenbahn sorgen Drache Sebastian und die Zwerge dafür, dass die Ferien bestimmt nicht langweilig werden. Von 3. bis 7. April können Kinder von 10 bis 17 Uhr Ostergeschenke basteln. Am Ostersonntag und am Ostermontag begrüßen Sebastian und der Zwerg die Besucher persönlich beim Eingang der Grottenbahn.