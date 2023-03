Künstlergruppe OPAL in Linz: Es geht immer um die Logik

Bei der Präsentation der Ausstellung im OK in Linz waren zwei der drei Mitglieder anwesend. „Es geht darum, die Logik zu erkennen. Es ist alles nach Prinzipien aufgebaut“, erklärt Hans-Christian Neumann. Dabei steckt hinter den Reliefs, den dreidimensionalen Würfeln und großen Plastiken nicht nur jede Menge Gedanken-, sondern auch viel Handarbeit. Ausgangspunkt der Kunstwerke ist immer das Quadrat. Viel Witz und Ironie zeigt die konkrete Poesie des Trios: Wörter tragen in diesem Fall nicht nur Bedeutungen, sondern werden zu visuellen Gestaltungselementen.