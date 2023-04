Oberwirt öffnet im Mai wieder seine Pforten

Steigende Energiekosten und Personalmangel plagen die Gastronomie. So sind immer wieder Wirtshäuser vom Zusperren bedroht. Das war mit ein Grund, dass der so beliebte Oberwirt in Linz rund zwei Jahre lang leer gestanden ist.

Jetzt erst konnte die Stadt Linz, die seit 1999 Eigentümerin dieses Gebäudes ist, nach langer Suche und vielen Gesprächen mit diversen Interessenten wieder einen Wirten für das Gasthaus finden: die Kaufmann-Gruppe.