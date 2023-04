Exportierte „Nach(t)lese“ begeisterte auch in Linz

Kunstuni, Kultcafé, KURIER. Die perfekten Voraussetzungen für einen unterhaltsamen Abend in der Caféteria Frederic, das in der Kunstuniversität am Hauptplatz von Linz angesiedelt ist.

Der KURIER hat sein Engagement in Oberösterreich verstärkt – etwa mit dem Linz-Newsletter Donaubrücke, der seit Anfang Dezember jeden Freitag erscheint. Unter diesem Motto stand auch die KURIER-Nach(t)lese“, die erstmals nach Linz geholt wurde.

KURIER-Autorinnen und Autoren waren hautnah erlebbar. Chefredakteurin Martina Salomon, in Linz geboren, eröffnete den illustren Abend.