Mit Gaspistole in Linz auf Balkon des Nachbarhauses geschossen

Ein 41-JĂ€hriger soll am spĂ€ten Donnerstagabend mit einer Gaspistole in Linz-Urfahr von seinem Balkon Richtung Nachbarhaus geschossen haben. Ein Zeuge meldete dies, worauf Polizeistreifen, die Schnelle Interventionsgruppe und das Einsatzkommando Cobra zur Adresse fuhren. Die Cobra nahm den Mann in der Wohnung fest und stellte die Pistole sicher. Er gab an, dass er auf eine Straßenlaterne schießen wollte. Ein vorlĂ€ufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen, so die oö. Polizei.