Malen in 60 Metern Höhe: Sabine Wiedenhofer eröffnet Ausstellung

Nach ihrem Friedensprojekt „Give Peace a Hand“ im Jahr 2022, stellt Wiedenhofer ihre diesjährige Ausstellung unter das Motto „No More“ – und will damit ein Zeichen gegen Krieg, Hass und Zerstörung von Mensch und Natur setzen. „Alte weiße Männer erpressen unseren Planeten, alle anderen müssen sich dagegen wehren. Jede und jeder mit seinen Mitteln und Möglichkeiten. Das sind wir unseren Kindern schuldig“, so das Plädoyer der 49-Jährigen. Wiedenhofer arbeitet mit Fotografie, Malerei, Glas und Metall. Ihre Bilder wurden bereits in namhaften Galerien von New York, Miami, Hamburg, Wien oder eben auch in Linz gezeigt.

Abschied von Struktur

Mit einer spektakulären Performance wird die Künstlerin am 1. Juni im Aktionsraum LinKz ihre Ausstellung eröffnen. In 60 Metern Höhe wird Wiedenhofer das Plakat, das die Eröffnung der Ausstellung ankündet, live übermalen.