Linz weiterhin Wirtschaftsstandort Nummer eins in Österreich

„Immer intensiver in der Linzer Gründerbilanz schlagen sich die IT und hier vor allem Start Ups nieder. Der Trend bei den neu gegründeten Firmen geht immer mehr in Richtung digitaler Modelle, die die Betriebe zukunftsfit machen. Auch die jüngst gestartete Expansion weltweit renommierter IT-Firmen wie MIC und Dynatrace spiegelt diese Entwicklung wider“, betont der Linzer Bürgermeister und Wirtschaftsreferent Klaus Luger. „Dementsprechend richtet sich auch unsere Wirtschaftsförderung sowohl auf die Unterstützung von traditionellem Gewerbe und Handel als auch auf die Förderung junger aufstrebender Unternehmerinnen und Unternehmerschr vor allem in der IT“, so Luger.

„Bereits jetzt werden täglich drei Unternehmen in Linz gegründet. Besonders will er die Zusammenarbeit traditioneller Betriebe mit Innovationen aus dem IT-Bereich hervorheben, denn so kann sich "der Wirtschaftsraum Linz erfolgreich weiterentwickeln". Vom Wettbewerb der IT-Startups können nämlich etablierte Unternahmen auch profitieren, so der Bürgermeister.

Erfolgreichste Firmen mit Sitz in Linz

Eine Erhebung der größten Unternehmen Oberösterreichs ergab, dass Linz nicht nur ein guter Boden für Unternehmensneugründungen ist, sondern auch drei der zehn umsatzstärksten Unternehmen des Landes Oberösterreich beherbergt. Mit 14,9 Milliarden Euro Umsatz landet die voestalpine auf dem ersten Platz, mit 3,1 bzw. 2 Milliarden Euro Umsatz folgen Swietelsky und die EnergieAG Oberösterreich auf den Rängen fünf und neun bei den „stärksten“ Unternehmen im Bundesland. Unter allen 250 Top-Unternehmen Oberösterreichs weisen zudem laut diesem Ranking 64 und damit mehr als ein Viertel aller Firmen eine Linzer Adresse als Unternehmenssitz auf.