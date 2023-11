Urlaub im Schweigekloster? Bitte, sofort, gerne – und sehr lange!

Stille wird unterschätzt. Ich merke immer erst, wie sehr ich sie brauche, wenn es rund um mich (oder auch in mir) viel zu lange laut ist. Nun ist das in der Rushhour des Lebens ein Dauerzustand: beschallt werden, kommunizieren, diskutieren, zuhören. Alles super und wichtig und trotzdem oft in Summe zu viel.