Fliegerbombe in Linzer Industriezeile gefunden

Bombenalarm am Dienstagmittag in der Linzer Industriezeile. Auf einer Baustelle in der Saxingerstraße wurde eine alte Fliegerbombe ausgegraben.

Die Bombe wurde in der Nähe des Segelflugplatzes bei Instandsetzungsarbeiten an dem Vorflutgerinne am Donaurand gefunden. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt, die Linz AG musste die Linie 17 umleiten.

Gegen 14 Uhr gab es Entwarnung. Der Entminungsdienst konnte die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe entschärfen und abtransportieren. Die Absperrungen wurden wieder aufgehoben.