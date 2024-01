Beziehungsstreit in Linz artete in Messerstecherei aus

Ein Beziehungsstreit ist Freitagfrüh im Linzer Stadtteil Oed in eine Messerstecherei ausgeartet. Dabei erlitt eine 23-Jährige Schnittverletzungen am Unterarm, ein 28-jähriger Stichverletzungen am Bauch. Ein zweijähriges Kind, das ebenfalls in der Wohnung war, blieb laut Auskunft der Polizei unversehrt.

Als die Beamten zum Tatort kamen, fanden sie die Frau mit dem Kleinkind in der Wohnung und den Mann auf dem Balkon. Sie beschuldigten sich gegenseitig, zuerst den anderen angegriffen zu haben. Beide wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Ob es sich bei der Messerstecherei um einen versuchten Mord handelt, ist noch nicht bekannt, erklärte ein Sprecher der Polizei.

