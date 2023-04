Wer im Dreck steckt, braucht keine gut gemeinten Ratschläge

In völliger Selbstüberschätzung parke ich das Auto schwungvoll in der matschigen Wiese, mitten in einer tiefen Mulde kommt es zum Stehen. Ich lache und sage: „Gut, dass ich einen Geländewagen habe.“ Ich habe natürlich keinen Geländewagen, sondern ein stinknormales Gefährt ohne Schnickschnack.

Wir besuchen als Familie den Ostermarkt, es regnet weiter in Strömen, wir kehren zum Auto zurück, ich will ausparken. 1. Versuch, der Gatsch spritzt. 2. Versuch, die Räder machen komische Geräusche. 3. Versuch: Das Auto steht gefühlt einen halben Meter tiefer. Wir stecken fest, das Vehikel kann weder vor noch zurück, und das, obwohl ich allerhand fahrtechnische Raffinessen aus dem Ärmel zaubere. Die Kinder finden das Spektakel sehr lustig, wir Erwachsenen weniger, hätten wir den Sonntagnachmittag doch gerne anders als auf den Abschleppdienst wartend verbracht. 60 bis 90 Minuten Wartezeit, dann soll der Karren aus dem Dreck gezogen werden.