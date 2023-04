Auf der Jagd nach dem Streckenrekord beim Linzer Marathon

Für viele Starter ist „dabei sein“ das Wichtigste. Immerhin ist der Linz-Marathon ein Lauf- und gleichzeitig Stadtfest, wie Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) betont. Der Großteil des Starterfeldes besteht aus Hobbyläufern.

11.000 Teilnehmer kommen aus dem Amateurbereich, 20 sind Profiläufer, weiß Organisator Günther Weidlinger. Damit werden heuer mehr Läufer am Start sein als noch 2022 – von denen allerdings bisher nur 642 für die volle Distanz angemeldet sind.

Im Vorjahr stellte Fikre Bekele den Streckenrekord (2:06:13 Stunden) bei den Herren auf. Wenn es nach Weidlinger geht, soll dies heuer bei den Damen gelingen. Mit Domenika Mayer ist die derzeit schnellste deutsche Marathonläuferin am Start.

Musikalische Stimmung

Für eine gute Stimmung sorgen vier Musikmeilen sowie sechs Musikgruppen, die sich auf der 42 Kilometer langen Strecke verteilen. Außerdem gibt es heuer erneut zwei Stadtteilfeste, das erste liegt bei Kilometer drei in Dornach und das zweite direkt beim Schweindalwirt beim ASKÖ-Donau-Fußballplatz in Kleinmünchen bei Kilometer 32.

Einen besonderen Beitrag gestalten Cheerleaders aus der Ukraine und Österreich: Insgesamt 20 junge Damen motivieren die Läufer auf den letzten 300 Metern ins Ziel.

Autobahn teilweise gesperrt

Auch wenn der Veranstalter bemüht ist, die Verkehrseinschränkungen so niedrig wie möglich zu halten, wird es zu einigen Straßensperren kommen. So wird die Mühlkreisautobahn (A7) am Sonntag von vier Uhr früh bis zirka 12 Uhr Mittag in beiden Richtungen gesperrt sein. Betroffen ist die Strecke zwischen den Anschlussstellen Prinz-Eugen-Straße und Dornach.

Weitere Auf- und Abfahrten werden zusätzlich bei der Wiener Straße und der Salzburger Straße gesperrt. Schienenersatzverkehrsbusse pendeln am Sonntag von vier bis 17 Uhr zwischen Sonnensteinstraße und Hauptbahnhof.

Für detaillierte Fragen zum Verkehr steht die Polizei unter einer eigens eingerichteten Hotline (059 133/454 004) zur Verfügung.