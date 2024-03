Die Linzer sind wieder Staatsmeister im Schach

Es war ein äußerst erfolgreiches Wochenende für das Team aus Linz: In St. Veit an der Glan traten die Linzer vom Arbeiterschachverein (ASV), angeführt von den Weltklassespielern Shakhriyar Mamedyarov und Maxime Vachier-Lagrave, mit der stärksten Mannschaft an, die je in der Bundesliga gespielt hat.

Der Höhepunkt der starken Saison war in der Vorschlussrunde ein 6:0-Sieg gegen die bis dahin punktegleiche Mannschaft von Fürstenfeld-Hartberg.

Kopf der erfolgreichen Truppe ist der Linzer Unternehmer und Präsident des Österreichischen Schachbundes, Michael Stöttinger.

Die Silbermedaille bei den Meisterschaften ging an den siebenfachen Meister Jenbach.