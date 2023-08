Alpenfledermaus: neue Säugetierart für Oberösterreich entdeckt

Im Linzer Stadtgebiet

„Die Entdeckung einer für Oberösterreich neuen Fledermausart in Zeiten der Biodiversitätskrise ist sehr bemerkenswert und wichtig. Denn nur was man kennt, kann man auch schützen und fördern“, so die grüne Klimastadträtin Eva Schobesberger.

Die Alpenfledermaus ist eine Art, die ursprünglich im Mittelmeerraum vorkommt und sich seit einigen Jahrzehnten nach Norden ausbreitet. Die Alpenfledermaus macht es sich laut KFFÖ vorwiegend in Siedlungsbereichen gemütlich und der Erstnachweis im Stadtgebiet von Linz spiegelt damit sehr gut das Wissen über die Ökologie und Lebensweise dieser Art wider.