Warum ÖVP und FPÖ den Radweg auf der Nibelungenbrücke blockieren

In einer gemeinsamen Aussendung geben der oö.-Verkehrslandesrat Günter Steinkellner (FPÖ) und der Linzer Verkehrsstadtrat Martin Hajart (ÖVP) schon eine Woche nach Start des Provisoriums bekannt: "Nach Rücksprache mit Polizei und Linz Linien ist ein Teilabbruch des Pilotprojekts aus Sicherheitsgründen und für einen reibungslosen Öffi-Verkehr erforderlich."

Steinkellner spricht in der Aussendung sogar von einer dreiwöchigen Testphase , obwohl das Projekt offiziell erst nach Fertigstellung aller Bauarbeiten mit 7. April, also genau vor acht Tagen, gestartet wurde.

Gestrichen wird das Radwegprovisorium auf der "Oberwasserseite", also auf jener Seite, auf der sich auch das Neue Rathaus befindet.

Für Steinkellner ist damit klar: "Es hat sich klar gezeigt, dass die Leistungsfähigkeit – insbesondere für den morgendlichen Pendelverkehr – auf der oberen Flussseite der Nibelungenbrücke nicht ausreichend gegeben war. So bleibt die unumstößliche Erkenntnis, dass diese Form einer Radweglösung auf der Nibelungenbrücke nicht zukunftsfähig realisierbar ist."

"Keine Einschränkungen für motorisierten Verkehr"

Er höre in der Politik auf die Mehrheit, die das Projekt ablehne und unterstrich seinen Fokus auf das Auto: Man müsse nachdenken, wie die Radverkehrssituation auf der Nibelungenbrücke nachhaltig verbessert werden könne, "ohne dass es zu Einschränkungen für den motorisierten Verkehr kommt".

Und auch Hajart versichert: "Wir haben alles versucht und an allen erdenklichen Rädchen gedreht, aber wenn das Projekt im Praxistest in puncto Sicherheit nicht besteht, müssen wir das Pilotprojekt stoppen." Man werde "gemeinsam eine bessere Lösung finden", so Hajart.