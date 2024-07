Linz Pride: Mehr Sicherheit, neue Route, noch kein Datum für 2025

Gegendemos habe es in Linz bis dato noch nie gegeben, aber eben immer wieder Vorfälle. Reaktionen wie jene vor zwei Wochen nach der 1. Salzkammergut-Pride in Bad Ischl erwartet Müller nicht. Dort gab es nach der Premiere der Regenbogenparade allerhand ablehnende Meldungen seitens der FPÖ.

Was tut sich sonst in der queeren Szene in Linz? Anlässlich des Pride-Monats Juni gab es etliche Veranstaltungen, erst kürzlich wurde verkündet, dass in der Weissenwolffstraße das Linzer LGBTIQ*-Kompetenzzentrum entsteht. Als kooperatives Projekt von Stadt Linz sowie den Beratungsorganisationen Bily und Courage soll es dort niederschwellige Erstberatung und Informationen für queere Menschen und deren Umfeld geben.